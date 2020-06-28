عشرات الإصابات الجديدة بالكورونا في المجتمع العربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجل ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في عدة بلدات بالمجتمع العربي، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة حتى الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الأحد.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية مساء اليوم السبت، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 275، المتعافون 87.

عرعرة النقب: المصابون 257، المتعافون 49.

حورة: المصابون 219، المتعافون 170.

دير الأسد: المصابون 153، المتعافون 148.

أم الفحم: المصابون 117، المتعافون 81.

باقة الغربية: المصابون 102، المتعافون 22.

الطيبة: المصابون 56، المتعافون 49.

جت المثلث: المصابون 47، المتعافون 25.

اللقية: المصابون 24، المتعافون 7.

عرعرة المثلث: المصابون 20، المتعافون 3.

طلعة عارة: المصابون 23، المتعافون 9.

كفر قرع: المصابون 27، المتعافون 12.

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البعنة: المصابون 40، المتعافون 33.

شفاعمرو: المصابون 18، المتعافون 7.

البقيعة: المصابون 15، المتعافون 15.

جسر الزرقاء: المصابون 49، المتعافون 42.

الفريديس: المصابون 15، المتعافون 14.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 32.

الناصرة: المصابون 27، المتعافون 19.

طمرة: المصابون 25، المتعافون 21.

كفر قاسم: المصابون 35، المتعافون 17.

كفر كنا: المصابون 17 المتعافون 15.

قلنسوة: المصابون 16، المتعافون 11.

مجد الكروم: المصابون 23، المتعافون 20.

الطيرة: المصابون 31، المتعافون 7.

كسيفة: المصابون 18، المتعافون 10.