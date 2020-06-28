اخبار العالم

عشرات الإصابات الجديدة بالكورونا في المجتمع العربي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجل ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس المستجد في عدة بلدات بالمجتمع العربي، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة حتى الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الأحد.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية مساء اليوم السبت، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 275، المتعافون 87.

عرعرة النقب: المصابون 257، المتعافون 49.

حورة: المصابون 219، المتعافون 170.

دير الأسد: المصابون 153، المتعافون 148.

أم الفحم: المصابون 117، المتعافون 81.

باقة الغربية: المصابون 102، المتعافون 22.

الطيبة: المصابون 56، المتعافون 49.

جت المثلث: المصابون 47، المتعافون 25.

اللقية: المصابون 24، المتعافون 7.

عرعرة المثلث: المصابون 20، المتعافون 3.

طلعة عارة: المصابون 23، المتعافون 9.

كفر قرع: المصابون 27، المتعافون 12.

Advertisements

البعنة: المصابون 40، المتعافون 33.

شفاعمرو: المصابون 18، المتعافون 7.

البقيعة: المصابون 15، المتعافون 15.

جسر الزرقاء: المصابون 49، المتعافون 42.

الفريديس: المصابون 15، المتعافون 14.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 32.

الناصرة: المصابون 27، المتعافون 19.

طمرة: المصابون 25، المتعافون 21.

كفر قاسم: المصابون 35، المتعافون 17.

كفر كنا: المصابون 17 المتعافون 15.

قلنسوة: المصابون 16، المتعافون 11.

مجد الكروم: المصابون 23، المتعافون 20.

الطيرة: المصابون 31، المتعافون 7.

كسيفة: المصابون 18، المتعافون 10.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عشرات الإصابات الجديدة بالكورونا في المجتمع العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا