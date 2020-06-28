الاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات المداهمة والاعتقال اليومية، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، الشابين بلال أبو الزكي، والقسام حلبية من بلدة أبو ديس شرق القدس بعد مداهمة منزلهما، والعبث في محتوياتهما.

وشهدت بلدة العيسوية ، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الشبان المفرقعات النارية والزجاجات الحارقة، وتركزت المواجهات في حي عبيد الذي يمر عليه الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشاب محمد عبيد.

واعتدت قوات الاحتلال على المقدسية عايدة الصيداوي أمام باب المجلس، في القدس القديمة.

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وفي أبو ديس اعتقلت قوات الاحتلال الشابين بلال أبو الزكي، وقـســام حلبية، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وسلمت اثنين آخرين بلاغين لمراجعة مخابراتها، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال أثناء اقتحام للمخيم، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد محمد حماد، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في مخيم عايدة قضاء بيت لحم.

وفي بلدة تقوع، سلمت قوات الاحتلال بلاغين للشابين علي يوسف جبرين، وأحمد صباح، لمراجعة مخابراتها.