59 إصابة بكورونا وإغلاق محافظة الخليل وبلدات بقضاء جنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الصحة في السلطة الفلسطينية صباح اليوم الأحد، تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تقرر إغلاق محافظة الخليل وبلدات في قضاء جنين للحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت الفيروس أن من بين الإصابات الجديدة المكتشفة صباح اليوم، 20 إصابة في القدس، 34 في محافظة الخليل، 3 محافظة بيت لحم، 1 محافظة نابلس، 1 محافظة رام الله والبيرة.

وبتسجيل الإصابات الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات إلى 2112، بينها 7 حالات وفاة، بينما حالات التعافي من الفيروس 621، علما أن الحالات النشطة 1484.

للحد من انتشار كورونا: إغلاق محافظة الخليل وبلدات في قضاء جنين

وأعلن محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، إغلاق المحافظة وتشديد الإجراءات، للحفاظ على صحة المواطنين، في ظل تزايد عدد الإصابات بالفيروس في المحافظة، كما أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، إغلاق بلدتي يعبد واليامون لمدة 36 ساعة، بدءا من فجر اليوم الأحد، بهدف تتبع الخريطة الوبائية للمخالطين في البلدتين.

وأصدرت محافظة الخليل بيانا استعرضت من خلالها إجراءات ودوافع الإغلاق قائلة إنه "استنادا لقرار الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين وتنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، وفي إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وللحد من تفاقم انتشار فيروس كورونا فقد تقرر اغلاق المحافظة، ويسمح بمرور الشاحنات والمركبات التجارية فقط، ويمنع إقامة الأعراس والاحتفالات بأنواعها، وحفلات الاستقبال، والتخرج، وبيوت العزاء، والتجمعات العامة، وتحت طائلة المسؤولية".

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وأضافت المحافظة في البيان "يتم إلزام المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية، والخدماتية، والمصانع، والمتاجر بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى المقاهي، والمطاعم بشروط السلامة العامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، وتشديد الإجراءات الرقابية من خلال طواقم الصحة والسلامة العامة، وتحت طائلة المسؤولية".

وتابع بيان المحافظة " ستقوم لجان السير بتشديد الإجراءات الرقابية على وسائل النقل العام والخاص، للالتزام بإتباع وسائل الوقاية اللازمة وتحت طائلة المسؤولية".

وذكرت المحافظة في البيان أن دوام موظفي الخدمة المدنية يكون بالحد الأدنى حسب احتياجات العمل في كل دائرة حكومية بالتنسيق مع وزاراتهم، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، واستكمال إجراءات الطب الوقائي.

من جانبه، أعلن محافظة جنين الرجوب في بيان صحافي، عن إغلاق بلدتي يعبد واليامون لمدة 36 ساعة، وذلك لكي تتمكن لجنة الطوارئ من أخذ الإجراءات اللازمة بعد إصابة مواطنين من البلدتين بالفيروس.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مساء السبت، وفاة مسن من مدينة الخليل بفيروس كورونا المستجد، في حالة هي الثانية التي يتم تسجلها اليوم، بعد وفاة شابة مقدسية (19عاما) متأثرة بإصابتها بالفيروس، لتصل حصيلة وفيات كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سبع حالات، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 2053، و620 حالة تعاف، فيما بلغت الحالات النشطة 1427.