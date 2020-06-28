ماذا قال سيتين بعد التعادل أمام سيلتا فيغو؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، استيائه من التعادل أمام سيلتا فيغو بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة 32 من الليغا.

وذكر سيتين خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "سيلتا فيغو خاطروا كثيرًا في الدقائق الأخيرة، وسجلوا هدفًا ساعدهم على حصد هذه النقطة".

وتابع "كان علينا ألا نصل إلى هذا الوضع، لأننا في الشوط الأول كنا متفوقين للغاية، كان يجب أن نخرج منه بنتيجة أكثر راحة".

وأضاف "قبل 11 يوما كنا متفوقين بفارق نقطتين، وإذا فاز ريال مدريد اليوم سيحصل على هذه الميزة.. من الناحية النظرية علينا أن ننتصر في المباريات المتبقية، وننتظر تعثر المنافس، وسنرى كيف سنحسن بعض الجوانب، التي ستجعل الأمور أسهل بالنسبة لنا".

وحول عدم الاعتماد على غريزمان أساسيًا، أجاب "لا أنتبه إذا ما كانت صفقات اللاعبين باهظة الثمن أو رخيصة، أثناء وضع التشكيل الأساسي".

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وواصل "في الأسبوع الماضي سألتموني عن أنسو فاتي وريكي بويج، واليوم غريزمان، وهي قرارات فنية بيدي.. الأمر ليس غريب الأطوار، فأنا أفعل ما أراه أفضل للفريق".

وأردف سيتين "أزمة المباريات خارج الأرض؟ لا يمكنني أن أخبرك بالسبب، يمكنني أن أقول 1000 شيء، لكنني لا أعتقد أن هناك سببا واحدا.. نحاول الدفاع، وفي بعض الأحيان لا يمكننا مهاجمة الخصوم لأنهم يغلقون منطقتهم، وأحيانًا نتعجل نحن".

وأضاف "منافس مثل سيلتا يملك لاعبين جيدين للغاية، وحاسمين في هذه المواقف، وصحيح أننا نود أن نكون أكثر صلابة في العديد من الجوانب، ونحاول اللعب والفوز خارج أرضنا، لكن الخصم أيضًا يكون لديه خيارات".

واختتم مدرب البارسا "لن أقارن بين بويج وآرثر، فكل لاعب يساهم بشيء، وقد يتحسن أحدهما أو الآخر.. كما أن هناك لاعبين من خط الوسط تعرضوا للإصابة، وكانت القرارات صعبة بالنسبة لي، لكن كان يجب اتخاذها، ومن المهم أن يبذل اللاعب قصارى جهده حين يشارك".