باقة الغربية: ازدياد في إصابات كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في مدينة باقة الغربية 82 شخصا، لغاية مساء أمس السبت.

وناشدت بلدية باقة الغربية أهالي المدينة بالحفاظ على التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، وذلك من أجل سلامتهم جميعا.

وتوجه رئيس بلدية باقة الغربية، رائد دقة، إلى أهالي المدينة، محذرا من "ازدياد مقلق لأعداد المصابين بالكورونا".

وأكد دقة أن "باقتنا تقف أمام تحد وخطر الإغلاق التام. علينا الانضباط بالتعليمات، والحفاظ على صحتنا جميعا قبل خروج الأمور عن السيطرة".

وناشد رئيس بلدية باقة الغربية كافة الأهالي بعدم الاستهتار، وأخذ الأمور بصورة جدية، خصوصا وأن الحديث يدور عن وباء عالمي وبدون أي حلول له لغاية اليوم.

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بيادسة: الجبهة الداخلية ألمحت لنا بإغلاق باقة الغربية

ونقل مكتب الناطق بلسان وزارة الصحة حول موضوع الكورونا للإعلام العربي عن عضو بلدية باقة الغربية ومركز غرفة الطوارئ، فطين بيادسة، صباح اليوم، قوله إنّه "في أعقاب تفشّي الوباء في البلدة وارتفاع عدد المصابين إلى 82 مريضًا، فإن الجبهة الداخلية ألمحت للبلدية بإغلاق باقة الغربية لمنع انتشار الوباء".

وأعرب بيادسة عن "قلقه الشديد من خطر إغلاق البلدة، علمًا أن البلدية تحاول قدر الإمكان تطبيق القانون إلا أن ذلك لم يكفِ إن لم يتعاون المواطنون مع التعليمات، وعليه ستتعقّد الأمور وتكون أصعب".

وأكد أن "الالتزام بتعليمات وزارة الصحة خصوصًا في الأعراس والمناسبات والتجمّعات ووضع الكمامات هو واجب ديني وأخلاقي خصوصا في هذه الفترة. نحن اليوم موجودون في مرحلة مفصلية، إذ أن خطر الإغلاق يهدد مدينة باقة الغربية، وعلى كافة المواطنين التعاون، وأن يكون هناك التزام فردي لمنع الإغلاق في المدينة، كما أننا نكثّف التعاون مع الشرطة والشرطة الجماهيرية لمراقبة المناسبات في قاعات الأفراح التي فيها التزام نوعًا ما، ولكنه غير كافٍ. المعطى المتوفر لدينا يفيد بأن غالبية الحالات ناجمة عن عدوى داخل المنازل".