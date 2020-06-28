إصابة عامل سقط عليه جسم ثقيل بالرملة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في حادث عمل بورشة بناء بمدينة الرملة صباح اليوم، الأحد. وفي التفاصيل، أفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن عاملا (40 عامًا) أصيب إثر سقوط جسم ثقيل عليه، بورشة بناء في مدينة الرملة، ووصفت حالته بأنها متوسطة، وقدم طاقم طبي له الإسعافات الأولية ومن ثم تم نقله إلى مستشفى (أساف هروفيه) لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

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