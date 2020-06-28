شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تدمير عربة واستهداف مجاميع حوثية في وادي أبو جبارة مديرية كتاف بمحافظة صعدة والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020 تمكنت مقاتلات التحالف، من تدمير عربة عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران وذلك في وادي ابو جبارة مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

Advertisements كما تمكنت مقاتلات التحالف من استهداف مجاميع من عناصر المليشيات المتمردة ، ما أسفر عن مصرع خمسة من عناصرها في الجبهة ذاتها.

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