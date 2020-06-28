شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 9 من الحوثيين جراء محاولة تسلل فاشلة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020 لقي 9 من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم، جراء محاولة تسلل فاشلة صوب المناطق المحررة جنوب الحديدة غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تسلل 9 عناصر حوثية من جهة الحسينية إلى مزرعة نخيل قريبة من خطوط التماس شرق منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه وسرعان ماتم التعامل معهم والقضاء عليهم. Advertisements وأكد المصدر أن أبطال المهام الخاصة انقضوا على المتسللين وحصدوا أرواح 5 منهم لحظة الاشتباك فيما لقي البقية مصرعهم بقصف مدفعي على مخبأ فروا إليه. يشار إلى أن المليشيات الحوثية التابعة لإيران تكبدت خسائر فادحة خلال ال 72 ساعة الماضية على يد القوات المشتركة في قطاع كيلو 16 بمدينة الحديدة وقطاعي الجبلية والدريهمي جراء محاولات تسلل انتحارية باءت جميعها بالفشل الذريع.

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