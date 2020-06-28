شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020 قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي اسهدفت القرى السكنية في مناطق متفرقة من الجبلية بقذائف مدفعية الهاون بشكل عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن عمليات استهداف حوثية بالاسلحة المتوسطة عيار 14,5 وعيار 12.7 ومعدل البيكا طالت مزارع المواطنين. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين،في ظل صمت الأمم المتحدة تجاه تلك الخروقات.

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