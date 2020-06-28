شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي يسير عيادة طبية متنقلة إلى مخيم للنازحين بالخوخة والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020 سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طبية متنقلة إلى مخيم الجشة للنازحين بالخوخة في محافظة الحديدة، في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة لأغاثة أهالي الساحل الغربي.

وفتحت العيادة الطبية أبوابها للنازحين في مخيم الجشة لتقديم المعاينات والتشخيص الطبي للنساء والأطفال والرجال وصرف الأدوية المجانية. Advertisements وأكد طاقم العيادة الطبي أن العيادة الطبية استقبلت عشرات الحالات المرضية، وكانت أكثر الحالات مصابة بالاسهالات وأمراض الجهاز التنفسي لدى الاطفال إضافة إلى أمراض الضغط والسكر عند كبار السن. وتواصل العيادات الطبية المتنقلة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الخدمات الطبية المجانية لأهالي محافظة الحديدة والساحل الغربي للتخفيف من معاناتهم.

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