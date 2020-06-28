صور الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة بشأن “انفجار طهران العنيف”

المناطق _ الرياض

أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية، أمس السبت، تفاصيل جديدة عن الانفجار الذي وقع صباح يوم الجمعة الماضي في المنطقة تضم موقع “بارشين” العسكري الحساس الواقع إلى الشرق من العاصمة الإيرانية طهران.

وأظهرت الصور الملتقطة، أن “الانفجار جاء من منطقة سرخه حصار حيث يعتقد محللون أنها تخفي شبكة أنفاق تحت الأرض ومواقع لإنتاج الصواريخ الباليستية، وفقالأ بوكالة “أسوشيتد برس”.

وأظهرت الصور وجود مئات الأمتار من الأراضي المحترقة، التي لم تظهر في صور سابقة للمنطقة تم التقاطها قبل أسابيع من الحادث في المنطقة التي تبعد حوالي 20 كيلومتر شرقي مدينة طهران.