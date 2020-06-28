شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا الأسترالية تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأحد أكبر زيادة في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في غضون ما يقرب من شهرين، وذلك بعد إجراء سلطات الولاية اختبارات لأكثر من 40 ألف شخص في يومين.

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) بأنه تم تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بالفيروس في خلال ال 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 3 نيسان/أبريل.

وتسعى حكومة ولاية فيكتوريا جاهدة من أجل احتواء الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة، في ظل تخفيف تدابير الإغلاق.