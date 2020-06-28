2020-06-28 | 10:24 290 مشاهدة

كانت ذي قار ببساطةْ "تختنق" عندما انطلقتْ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعي، دعواتٌ لرفدِها بالأوكسجين الطبي، بينما استمر فيروس

ورغم الاعتقاد الخاطئ بأن توفر الأوكسجين بابٌ للخلاص من الإصابة، إلى أن المختصين لا يعتبرونه أكثر من عامل تدعيمٍ للمريض، خلال مواجهته للفيروس.

تحركت وزارتا النفط والصناعة لتوفير الأوكسجين للمستشفيات، ووجه وزير النفط بتجهيز معمل أوكسجين بقدرة 400 اسطوانة يومياً في ذي قار، فيما انتجت الشركة العامة للصناعات الكهربائية نحو ألف وستمائة وتسعين اسطوانة أوكسجين، وأكثر من ثلاثة عشر ألفَ لترٍ من الأوكسجين السائل.

أنتجَ فوضىً عارمةً في عدد من المستشفياتِ، ومن بينِها مستشفياتُ الناصرية، ومناشداتٍ لتوفيره.كانت ذي قار ببساطةْ "تختنق" عندما انطلقتْ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعي، دعواتٌ لرفدِها بالأوكسجين الطبي، بينما استمر فيروس كورونا بحصد أرواح الناس هناك يومياً، والانتقال من شخص إلى آخر، لتصل الإصابات إلى أكثر من مئتي إصابة، في كل 24 ساعة.ورغم الاعتقاد الخاطئ بأن توفر الأوكسجين بابٌ للخلاص من الإصابة، إلى أن المختصين لا يعتبرونه أكثر من عامل تدعيمٍ للمريض، خلال مواجهته للفيروس.تحركت وزارتا النفط والصناعة لتوفير الأوكسجين للمستشفيات، ووجه وزير النفط بتجهيز معمل أوكسجين بقدرة 400 اسطوانة يومياً في ذي قار، فيما انتجت الشركة العامة للصناعات الكهربائية نحو ألف وستمائة وتسعين اسطوانة أوكسجين، وأكثر من ثلاثة عشر ألفَ لترٍ من الأوكسجين السائل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو نقصٌ حادٌ بالأوكسجين، يقابلهُ رفضٌ للإعترافِ بهذا النقصْ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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