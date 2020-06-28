آرثر يصل تورينو تمهيداً للانضمام الى يوفنتوس

ووصل البرازيلي لتورينو، تمهيدًا لخضوعه للفحص الطبي، اليوم الأحد، مع يوفنتوس.

ومن المنتظر الإعلان عن تعاقد يوفنتوس مع آرثر بعد لخمسة مواسم، براتب 5,5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وسيرتفع راتب آرثر مع يوفنتوس بمرور السنوات ليصل إلى 7 ملايين يورو.



وسينضم آرثر لـ يوفنتوس في صفقة تبادلية مقابل انتقال ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.