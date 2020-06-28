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آرثر يصل تورينو تمهيداً للانضمام الى يوفنتوس

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2020-06-28 | 10:20

آرثر يصل تورينو تمهيداً للانضمام الى يوفنتوس

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نشر الصحفي روميو أجريستي، مقطع فيديو يظهر فيه البرازيلي آرثر ميلو، لاعب ، لحظة وصوله إلى تورينو في إيطاليا.
ووصل البرازيلي لتورينو، تمهيدًا لخضوعه للفحص الطبي، اليوم الأحد، مع يوفنتوس.

ومن المنتظر الإعلان عن تعاقد يوفنتوس مع آرثر بعد لخمسة مواسم، براتب 5,5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وسيرتفع راتب آرثر مع يوفنتوس بمرور السنوات ليصل إلى 7 ملايين يورو.


وسينضم آرثر لـ يوفنتوس في صفقة تبادلية مقابل انتقال ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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