2020-06-28 | 10:20
802 مشاهدة
نشر الصحفي روميو أجريستي، مقطع فيديو يظهر فيه البرازيلي آرثر ميلو، لاعب برشلونة، لحظة وصوله إلى تورينو في إيطاليا.
ووصل البرازيلي لتورينو، تمهيدًا لخضوعه للفحص الطبي، اليوم الأحد، مع يوفنتوس.
وسيرتفع راتب آرثر مع يوفنتوس بمرور السنوات ليصل إلى 7 ملايين يورو.
وسينضم آرثر لـ يوفنتوس في صفقة تبادلية مقابل انتقال ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.
ومن المنتظر الإعلان عن تعاقد يوفنتوس مع آرثر بعد لخمسة مواسم، براتب 5,5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.
وسيرتفع راتب آرثر مع يوفنتوس بمرور السنوات ليصل إلى 7 ملايين يورو.
وسينضم آرثر لـ يوفنتوس في صفقة تبادلية مقابل انتقال ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر آرثر يصل تورينو تمهيداً للانضمام الى يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.