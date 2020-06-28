إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر الجادرية في بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الأحد، أن دورياتها أنقذت فتاة حاولت الانتحار عبر رمي نفسها من أعلى جسر الجادرية، بسبب "خلاف عائلي".
وقال إعلام نجدة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "أثناء تجوال دورية النجدة ضمن الجادرية تمت ملاحظة فتاة تحاول رمي نفسها من أعلى الجسر".
وأضافت، أنه "على الفور تم إشعار السيطرة المركزية والتوجه لها وإنقاذها قبل رمي نفسها، ولدى استنطاقها بينت محاولتها الانتحار اثر خلاف عائلي، وتم تسليمها إلى مركز للشرطة حفاظاً على سلامتها".
وأضافت، أنه "على الفور تم إشعار السيطرة المركزية والتوجه لها وإنقاذها قبل رمي نفسها، ولدى استنطاقها بينت محاولتها الانتحار اثر خلاف عائلي، وتم تسليمها إلى مركز للشرطة حفاظاً على سلامتها".
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