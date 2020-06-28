282 إصابة جديدة بفايروس كورونا و16 حالة وفاة في ذي قار



أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، الأحد، بتسجيل 282 إصابة جديدة بفايروس أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، الأحد، بتسجيل 282 إصابة جديدة بفايروس كورونا و16 حالة وفاة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة ذي قار سجلت 282 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و 16 حالة وفاة". ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 43262، وحالات الشفاء 19938، قيما يبلغ مجموع الوفيات 1660.



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