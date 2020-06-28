زيادة الأرباح الصناعية في الصين للمرة الأولى منذ شباط

انتعشت أرباح الشركات الصناعية الصينية في ايار للمرة الأولى منذ شباط 2019، مما يشير إلى أن الاقتصاد مستمر في التعافي من إغلاق فيروسات التاجية.
وانخفضت الأرباح بنسبة 19.3٪ في الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى 1.84 تريليون يوان، وانخفضت بنسبة 39.3٪ في الشركات المملوكة للدولة و 11٪ في الشركات الخاصة، وفقًا للبيان.
وقال المكتب في بيان منفصل إن التحسن في ايار كان بسبب الزيادات الأصغر في التكلفة وارتفاع الأرباح في قطاعات التكرير والطاقة والكيماويات والصلب.
كتب وانغ تاو، كبير الاقتصاديين الصينيين لدى UBS Group AG في هونج كونج، في مذكرة قبل إصدار البيانات "استمر زخم النمو المحلي في التحسن في ايار ومن المرجح أن يصل إلى حزيران، بقيادة الأنشطة العقارية القوية والاستثمار في البنية التحتية"، "ما زلنا نتوقع أن تظل السياسات داعمة، خاصة في ضوء الرياح المعاكسة المحتملة ودرجة عالية من عدم اليقين".
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