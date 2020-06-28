زيادة الأرباح الصناعية في الصين للمرة الأولى منذ شباط

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد ارتفاع الأرباح الصناعية بنسبة 6٪ إلى 582.34 مليار يوان (82 مليار دولار) الشهر الماضي عن العام السابق. وذلك مقارنة بانخفاض نسبته 4.3٪ في نيسان.وانخفضت الأرباح بنسبة 19.3٪ في الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى 1.84 تريليون يوان، وانخفضت بنسبة 39.3٪ في الشركات المملوكة للدولة و 11٪ في الشركات الخاصة، وفقًا للبيان.

وقال المكتب في بيان منفصل إن التحسن في ايار كان بسبب الزيادات الأصغر في التكلفة وارتفاع الأرباح في قطاعات التكرير والطاقة والكيماويات والصلب.

كتب وانغ تاو، كبير الاقتصاديين الصينيين لدى UBS Group AG في هونج كونج، في مذكرة قبل إصدار البيانات "استمر زخم النمو المحلي في التحسن في ايار ومن المرجح أن يصل إلى حزيران، بقيادة الأنشطة العقارية القوية والاستثمار في البنية التحتية"، "ما زلنا نتوقع أن تظل السياسات داعمة، خاصة في ضوء الرياح المعاكسة المحتملة ودرجة عالية من عدم اليقين".