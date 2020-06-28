واشنطن لحزب الله اللبناني: مثير للشفقة

تطورات أزمة السفيرة الأمريكية دوروثي شيا في لبنان لم تتوقف منذ الأمس، بعد منعها بقرار قضائي من إجراء مقابلات صحفية مع الإعلام، على خلفية انتقادها حزب الله.

وفي مقابلة أجرتها معها قناة الحدث السعودية، الجمعة، قالت شيا إن بلادها تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة إرهابية، قبل أن يصدر قاضي لبناني أمرا غير ملزم بمنع وسائل الإعلام من إجراء أي حوار معها لمدة سنة.

وعلى إثر هذا القرار، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، حزب الله بـ"بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني"، واعتبرته "أمرا مثيرا للشفقة".

Advertisements

وقالت الخارجية: "التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير والصحافة أمر سخيف"، مؤكدة وقوفها "مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله".

وفي مقابلتها مع قناة الحدث، اتهمت شيا، حزب الله المدعوم من إيران بأنه "حال دون إجراء إصلاحات اقتصادية يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني".

"الحرية_شغلتنا"

وفي تعقيب لها على قرار المنع، قللت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد من أهميته، معربة عن تفهمها لـ"غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية".

وقوبل قرار القاضي اللبناني بحملة رفض واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر هاشتاغ #الحرية_شغلتنا.