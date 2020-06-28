- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: منذ سنوات تتصدر الإمارات العالم بإجمالي المساعدات الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
أبو ظبي - الخليج 365
قالت صحيفة إماراتية، إنه حيث يوجد الإنسان المحتاج، فإن دولة الإمارات بأصالتها ونبل توجهاتها ورعاية القيادة الرشيدة تضع ذلك الإنسان فوق كل اعتبار آخر،لأن الهدف هو الإنسان دائماً وأبداً وإحداث التغيير الإيجابي في حياة المستهدفين عبر تقديم كل دعم ممكن ليصار إلى تحسين الأوضاع البائسة، وطوال تاريخ الدولة كان النهج الإنساني من ثوابتها التي تحرص عليها وترجمتها على أرض الواقع.
واضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365"منذ سنوات تتصدر دولة الإمارات العالم بإجمالي المساعدات الإنسانية سواء لإغاثة المتأثرين جراء الأزمات والصراعات والكوارث الطبيعية أو من حيث تعزيز جهود التنمية في عشرات الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما كان له أفضل الأثر في إحداث نقلات نوعية كبرى عززت الإمكانات والخبرات في الدول التي يتم العمل على تحقيق ما يلزمها بهدف النهضة والتنمية، وفي مرحلة متقدمة كان لجهود الإمارات خلال الأزمة العالمية بسبب تفشي فيروس "كورونا المستجد أفضل الأثر في تخفيف معاناة الكثير من الشعوب".
وخلصت الى القول " ستبقى الإمارات أمينة على نهجها ومسؤوليتها كحاضنة للقيم وحاملة لمشعل الأمل في التعامل الواجب مع جميع القضايا الإنسانية، فسجلها المشرف مكتوب بحروف من نور ومحطات حافلة بالتفاعل الإيجابي المطلوب ودون أي طلب"
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: منذ سنوات تتصدر الإمارات العالم بإجمالي المساعدات الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.