شكرا لقرائتكم روحاني: هذا العام هو الأصعب لإيران بسبب الضغوط وكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن هذا العام هو أصعب عام بالنسبة لنا لوجود الضغوط وفيروس كورونا.

وأضاف أن اليوم ليس وقتا مناسبا للخلاف بين القوى الثلاث في إيران بل يجب أن نساعد بعضنا بعضا، حيث لدينا 6 محافظات في وضع حرج، وجميع المحافظات معرضة لأن تكون بؤرة للفيروس.