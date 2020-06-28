«بدون فحص أو عزل».. أردوغان يزيد من معاناة الشعب الليبي بـ «كورونا».. صحيفة بريطانية تكشف: رصد أعراض الفيروس لدى المئات من المرتزقة السوريين.. والأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة في ليبيا

أفادت صحيفة بريطانية بأن حالة من الذعر انتابت المرتزقة السوريين في ليبيا، الموالين لتركيا، بعد تداول أنباء عن إصابة المئات منهم بفيروس كورونا المستجد، بعدما ظهرت أعراض مثل أوجاع في الصدر وضيق في التنفس.

ونقلت صحيفة "اندبندنت" البريطانية عن أحد المرتزقة، يقاتل في صفوف مليشيات حكومة الوفاق الليبية، قوله: "حاولنا العثور على مزيد من المعلومات عن المصابين ووضعهم لكننا لم نستطع"، مضيفاً: "لم يتم اتخاذ احتياطات هنا للمقاتلين، وكأن الفيروس غير موجود".

وأضاف أن قادة المليشيات تكتموا على الخبر، فيما اكتفت حكومة الوفاق بنفي تلك الأنباء، زاعمة أن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، هو "المتسبب في نشر الوباء في ليبيا!".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه عندما بدأ هؤلاء المرتزقة في الانتقال من شمال سوريا، عبر تركيا، إلى طرابلس، لم يتم اتخاذ أي إجراءات معهم، حيث لم يتم عزل أي شخص، أو حتى ارتداء الأقنعة وإجراء الاختبارات.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من تفشي سري وسريع لفيروس كورونا في ليبيا من خلال هؤلاء المرتزقة.

ومع انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر الماضية، نقلت تركيا الآلاف من المرتزقة والمقاتلين من سوريا وإيران إلى ليبيا للقتال في صفوف مليشيات حكومة الوفاق الليبية، التي يترأسها فايز السراج.

ويقول القائم بأعمال مدير الطوارئ الإقليمي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، ريتشارد برينان، إن "الآن هناك جماعات مسلحة تدخل بعض الدول، بدون فحص، ولا حجر صحي، وهذا هو بالضبط ما يؤدي الى انتشار المرض دون رادع".

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وأكد برينان أن هذه المشكلة "موجودة في أغلب أنحاء الشرق الأوسط، وزادت سوءاً لأن المقاتلين يتحركون من بلد لأخرى دون إجراءات طبية."

وتقول الصحيفة إن تركيا نقلت أعداد كبيرة للغاية من المقاتلين إلى ليبيا بالرغم من إغلاق المطارات بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن محققو الأمم المتحدة قالوا إن أكثر من 10 آلاف مقاتل سوري انضموا إلى مليشيات الوفاق للقتال ضد الجيش الوطني الليبي منذ يناير الماضي بالتزامن مع تفشي الفيروس في جميع أنحاء العالم.

وأوضح المحققون أن الآلاف من المرتزقة السوريين سافروا إلى طرابلس عبر تركيا، وهي التي تعاني في الأساس من انتشار الفيروس، بعد تسجيل أكثر من 190 ألف حالة إصابة ونحو 5000 حالة وفاة.

والأربعاء الماضي، أعلن المركز الوطني الليبي للسيطرة على الأمراض عن أعلى معدل إصابات ووفيات في اليوم الواحد، بعدما تم تسجيل نحو 700 حالة إصابة و18 حالة وفاة.

وحذر مسئولو الأمم المتحدة من دخول المرتزقة السوريين إلى ليبيا بدون فحص ولا حجر صحي ولا تتبع، مؤكدين أن هذه هي الطريقة التي يتفشى بها الفيروس بسهولة.

وحذر المسئولون من أن حركة المقاتلين عبر الحدود تشكل خطرًا كبيرًا على البلد في الوقت الذي يتم فيه قصف المستشفيات ونقص معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الصناعة واختبارات الفحص.