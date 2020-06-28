260 حالة في 24 ساعة..التشيك تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو-(د ب ا):
سجلت جمهورية التشيك 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ الثامن من أبريل الماضي، كما أنها تمثل زيادة بواقع مئة حالة مقارنة بيوم الجمعة، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه الدولة في إجراء فحوص فيروس كورونا في المناطق التي بها معدلات إصابة مرتفعة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة التي جرى نشرها اليوم الأحد زيادة كبيرة في حالات الإصابة المسجلة في منطقة كارفينا، التي تعد الأكثر تضررا من الفيروس حتى الآن في جمهورية التشيك.
وذكرت وكالة الأنباء التشيكية صباح أمس الأول الجمعة أن السلطات بدأت في إجراء اختبارات فحص كورونا في منحم محلي للفحم.
وقد سجلت جمهورية التشيك حتى الآن 11298 حالة إصابة بفيروس كورونا و347 حالة وفاة. وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن نحو 7700 مريض تعافوا من الفيروس.
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