صور.. توزيع مطهرات على طلاب الثانوي قبل امتحان الديناميكا في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء، اليوم الأحد، إجراءات أمنية احترازية ووقائية مشددة، وخضع جميع الطلاب للكشف الحراري، وجرى تعقيمهم، وتوزيع مطهرات وكمامات عليهم قبل دخول اللجان.
وكثف رجال الأمن تواجدهم في محيط اللجان لتنظيم الطلاب ومنع تكدسهم خلال دخول اللجان، ومنع أولياء الأمور من التواجد في محيط اللجان.
وأكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرفة فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة.
ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) اليوم، الامتحان في مادة الديناميكا في الفترة الأولى، والتي تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.
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