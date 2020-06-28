صور.. طلاب الثانوية أمام لجان امتحان الديناميكا في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، على لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة العلمي (رياضيات)، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا.
وارتدى جميع الطلاب الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وباشر مشرفو اللجان والأمن الداخلي بالمدارس قياس درجة حرارة الطلاب عن بعد، ومر الطلاب عبر بوابات التعقيم وتسلموا الواقيات، التي جرى توفيرها باللجان.
يأتي ذلك في ظل تطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال الامتحان والكنترولات وتقدير الدرجات من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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