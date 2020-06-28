محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك- (د ب أ):
أعلنت حكومة تايلاند، الأحد، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" بأن إجمالي الإصابات في تايلاند بقي بذلك عند 3162 حالة.
كما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالفيروس اليوم، لتبقى حصيلة الوفيات عند 58 شخصا.
ولم تسجل تايلاند أي حالة انتقال للعدوى داخليا منذ 34 يوما، ولكن كانت هناك حالات إصابة واردة من الخارج.
كان مجلس الأمن القومي التايلاندي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه اقترح تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي حتى 31 تموز/يوليو.
ولفت المجلس إلى أن هناك حاجة لتمديد حالة الطوارئ مع قيام البلاد بإعادة فتح المدارس والأعمال "ذات المخاطر العالية" في تموز/يوليو. وتعهد المجلس بألا يؤثر التمديد على حياة الناس اليومية.
ومن المقرر رفع المقترح إلى اجتماع برئاسة رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا غدا الاثنين، وإلى مجلس الوزراء بعد غد الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي.. لا إصابات جديدة بكورونا في تايلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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