التعليم: 104 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلن الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن قرابة 104 ألف طالب وطالبة بشعبة العلمى رياضيات يؤدون امتحان مادة الديناميكا اليوم الأحد فى العاشرة صباحا من إجمالى 667 ألف طالب بالثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان سيكون وفق مواصفات الورقة الامتحانية ويراعى المستويات المختلفة للطلاب كما أنه يتضمن بعض الأسئلة للطالب المتميز وأيضا أجزاء للفهم والاستذكار.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، يوم الأحد الماضي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وإجراءات أمنية مشددة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح ١٤ طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.