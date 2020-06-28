6 قتلى من الميليشيات الإيرانية في غارات جوية شرق سوريا

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وقال المرصد السوري إن 6 من عناصر ميليشيات موالية لإيران قتلوا في شرق سوريا قرب الحدود مع العراق في غارات جوية استهدفت، عصر السبت، مواقعهم ومواقع لقوات الجيش السوري.

وقال المرصد إن “6 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران، بينهم 4 من الجنسية السورية، قتلوا من جراء الغارات التي يُعتقد أنها إسرائيلية، واستهدفت مواقع الجيش السوري والميليشيات الإيرانية في قرية العباس بريف مدينة البوكمال، شرق دير الزور”.

وتأتي هذه الغارات بعيد أيام من مقتل جنديين سوريين وخمسة مقاتلين موالين للجيش السوري في ضربات إسرائيلية استهدفت جنوب سوريا وشرقها مساء الثلاثاء، وفق المرصد.

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وفي 4 يونيو قتل ما لا يقل عن 9 عناصر موالين للقوات السورية، بينهم 4 سوريين، في غارات للجيش الإسرائيلي على وسط سوريا، في منطقة يُسيطر عليها الجيش السوري وقوات إيرانية، بحسب المرصد.

وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سوريا، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني، وفق ما نقلت “فرانس برس”.