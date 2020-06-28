قتيلان بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأميركية

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قتل شخصان على الأقل وأصيب 4، في إطلاق نار وقع السبت في مركز للتوزيع تابع لعملاق التجزئة “وول مارت”، في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن ريك كرابتري المسؤول في بلدية مدينة ريد بلاف، إن مسلحا يقود سيارة صدم بسيارته المبنى، قبل أن يترجل منها ويطلق النار.
وأضاف: “أصيب مطلق النار، ووفقا لآخر الأنباء الواردة فقد نقل إلى المستشفى”.
ونقلت صحيفة محلية عن شاهد عيان أن المسلح أطلق النار من سلاح نصف أوتوماتيكي.
وأكد متحدث باسم سلسلة متاجر “وول مارت” لـ”سي إن إن” وقوع إطلاق النار، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
حادثة مشابهة الأسوبع الماضي
وكانت شرطة مينيابوليس الأمريكية، أعلنت الأحد الماضي ،عن مقتل رجل وإصابة 11 شخصا آخرين بجروح ناتجة عن طلقات نارية في حادثة على طريق هينيبين، وقالت إن الـ11 ليس لديهم إصابات تهدد الحياة.
وقالت الشرطة على حسابها الرسمي على تويتر إن عدة أشخاص أطلقوا النار في منطقة 2900 وطالبت من السكان الابتعاد عن هذه المنطقة.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أظهرت الصور التي تم بثها مباشرة على فيسبوك شخصًا واحدًا على الأقل يرقد على الرصيف بينما يتجمع العشرات حوله بعضهم يصرخ طلبًا للمساعدة الطبية.
وبدا أن لقطات أخرى تظهر نوافذ محطمة وسيارات شرطة في مكان الحادث.
وكتبت شرطة مينيابوليس على تويتر “12 شخصا أصيبوا بجروح من طلقات نارية. توفى رجل بالغ و11 ليس لديهم إصابات تهدد حياتهم”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.