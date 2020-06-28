وزان..دراجة نارية تنهي حياة رجل مسن

تسببت حادثة سير خطيرة وقعت أمس السبت، بنواحي وزان، في مصرع شيخ بعدما دهسته دراجة نارية على مستوى الطريق الجهوية رقم 408 الموجودة في جماعة سيدي رضوان.

وكشف شاهد عيان ل”اليوم24″ أن الضحية كان يعبر الطريق، قبل أن تدهسه دراجة نارية، كان تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب له بجروح بليغة على مستوى الرأس والأطراف، إذ دخل في غيبوبة، وفارق بعدها الحياة داخل سيارة إسعاف.

وأضاف الشاهد ذاته، أن مصالح الدرك الملكي انتقلت إلى عين المكان وباشرت إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.