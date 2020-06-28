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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 2.5 مليون إصابة و125340 وفاة والان مع التفاصيل
الأحد 28 يونيو 2020
ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 9ر1% السبت، مقارنة بيوم أمس الجمعة، لتصل إلى 2.5 مليون شخص حتى الساعة 0301 مساء بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وذكرت بلومبرج أن حصيلة المصابين زادت عن متوسط ما تم تسجيله على مستوى البلاد خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 5ر1%.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 125340 وفاة.
وسجلت ولاية نيويورك أعلى عدد من الإصابات المؤكدة عند 391923 إصابة، بزيادة نسبتها 2ر0%، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس.
وشهدت ولاية ساوث كارولينا زيادة بنسبة 10% في عدد الإصابات، ليرتفع الإجمالي إلى 31939 حالة.
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