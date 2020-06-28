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الهند تسجل ما يزيد على 17 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 28 يونيو 2020

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية في الهند تسجيل ما يزيد على 17 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

ويتجاوز بذلك العدد الإجمالي للإصابات 500 ألف مع زيادة التفشي في مدن كبرى من بينها العاصمة نيودلهي.

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ووفقاً لإحصاء وفقا لرويترز فالهند لديها حاليا رابع أكبر عدد إصابات مؤكدة بمرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

 

ومن المتوقع أن تستمر حالات العدوى في الزيادة باطراد في الهند. ويقول خبراء يقدمون المشورة للحكومة الاتحادية إن على السلطات وضع تقليل معدل الوفيات كأولوية على احتــواء انتشــــار المــــرض. وفي ظل الزيادة السريعة لعدد حالات الإصابة بما يفوق طاقة المستشفيات، تسارع بعض المدن مثل نيودلهي لإنشاء مقرات مؤقتة تضم آلاف الأسرّة للحجر الصحي وعلاج مرضى كوفيد- 19.

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