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شكرا لقرائتكم خبر عن كسر هجوم حوثي واسع من جهتين على مثلث البرح ووادي رسيان غرب تعز والان مع التفاصيل
الأحد 28 يونيو 2020
تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم حوثي واسع شنته المليشيات من جهتين على مثلث البرح ووادي رسيان غرب محافظة تعز وكبدتها خسائر فادحة.
وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن وحدات من ألوية المشاه والوية العمالقة تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي واجبرت المليشيات على التراجع والفرار تاركين خلفهم عددا من القتلى والجرحى.
وتواصل القوات المشتركة تكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح في مختلف جبهات القتال في الساحل الغربي، كان آخرها مصرع 9 عناصر حوثيين قبل ساعات حاولو التسلل في قطاع الجاح بمحافظة الحديدة.
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