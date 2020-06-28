شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قناص و3 عناصر حوثية خلال كمين محكم في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020 نصب أفراد القوات المشتركة، كمينا محكما للمتسللين الحوثيين الذين حاولوا التسلل نحو مواقعهم في جبهة الجبلية جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر ميداني إن أبطال اللواء 22 مشاة نصبوا كمين لمتسللين حوثيين حاولوا التسلل نحو مواقعهم في الجبلية وتمكنوا من قتلهم واغتنام أسلحتهم. Advertisements وأضاف المصدر أن المتسللين الحوثيين الذين لقوا مصرعهم هم قناص و3 مسلحين قتلوا جميعا واغتنم ابطال اللواء 22 مشاة أسلحتهم التي هي عبارة عن قناص و3 قطع آلي كلاشنكوف.. هذا وتواصل القوات المشتركة تكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح عند التصدي للخروقات ومحاولات التسلل التي تنفذها المليشيات في جبهات الحديدة.

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