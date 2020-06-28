لضمان الصحة والسلامة للجميع.. 114 اجتماعاً واستشارة عن بُعد لهيئة أبوظبي للإسكان

الأحد 28 يونيو 2020

نفذت هيئة أبوظبي للإسكان 15 اجتماعاً لخدمة «مستشارك» «عن بُعد» منذ بداية أبريل الماضي وحتى الآن، بالإضافة إلى 99 استشارة إلكترونية، وذلك بعد تفعيل خدمة العمل عن بُعد لمراكز خدمة المتعاملين ابتداء من 24 مارس الماضي، حيث سخرت قنواتها للتقديم والاستعلام عن الخدمات الإسكانية التي تقدمها الهيئة دون الحاجة للحضور الشخصي لضمان الصحة والسلامة للجميع، وفقا للبيان.



كما أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن تفعيل 15 خدمة رقمية عبر منصة «تم» الإلكترونية الخاصة بخدمات حكومة أبوظبي، ومنها التقديم على منحة أرض سكنية، والتقديم على الإعفاء عند التقاعد، والتقديم على قرض بناء المسكن، وقرض شراء مسكن جاهز، وشراء الأراضي السكنية، واستبدال أرض سكنية بأرض سكنية أخرى، وقرض صيانة وتوسعة لمسكن قائم، وتحويل موافقة قرض صادر، والإعفاء في حال العجز عن الكسب، والإعفاء في حالة الوفاة، وقرض هدم وإعادة بناء مسكن، واستبدال مسكن بمسكن آخر، وقرض توسعة مسكن، وقرض صيانة مسكن، والإعفاء في حالة الإفلاس أو الإعسار.

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وتفصيلاً، أوضحت هيئة أبوظبي للإسكان أنها عقدت 5 اجتماعات لخدمة «مستشارك» عن بُعد، إضافة إلى الرد على 38 استشارة إلكترونية خلال الأسبوعين الأولين من يونيو الجاري، كما عقدت 3 اجتماعات لـ«مستشارك» عن بُعد خلال مايو وجرى الرد على 36 استشارة إلكترونية، فيما عقدت 7 اجتماعات لـ«مستشارك» عن بُعد خلال أبريل بالإضافة إلى الرد على 25 استشارة إلكترونية.

واستفاد من الخدمات التي تقدمها هيئة أبوظبي للإسكان 8050 مواطناً ومواطنة خلال العام الماضي والذي شهد تقديم 6000 قرض توزعت على 3 دفعات، ومنح 1800 أرض و250 مسكناً، فيما بلغ عدد المواطنين والمواطنات الذين تم إعفاؤهم من القروض 640 مواطناً ومواطنة بقيمة 652 مليون درهم.

كما أنجزت الهيئة خلال العام ذاته بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مشروع الهير السكني والذي تضمن 300 مسكن بمساحة 497 متراً مربعاً للمسكن الواحد بقيمة مالية للمشروع 700 مليون درهم.