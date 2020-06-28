حمدان بن زايد: خلو مستشفيات الظفرة من "كوفيد 19" بفضل توجيهات ولي عهد أبوظبي

الأحد 28 يونيو 2020

أكدت دائرة الصحة أبوظبي، أن جميع مستشفيات الظفرة، أصبحت خالية من حالات «كورونا» المستجد بالكامل، لتنضم بذلك إلى عدد من مستشفيات الإمارة، التي أعلنت خلوها من مصابي (كوفيد 19)، خلال الأيام القليلة الماضية.



وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن هذا الإنجاز جاء بفضل توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ودوّن: «خلو كافة مستشفيات الظفرة من حالات (كوفيد 19) تحقق بفضل توجيهات الشيخ محمد بن زايد بتنفيذ استراتيجية الفحوصات الاستباقية من خلال برنامج المسح الوطني في إمارة أبوظبي لاحتواء انتشار الفيروس..».

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وتابع: «نشيد بجهود كافة القطاعات الحكومية المختلفة والكادر الطبي والمتطوعين الذين عملوا على مدار الساعة للاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع. المسؤولية مضاعفة على الجميع لمواصلة الجهود في المحافظة على المكتسبات الصحية والاستمرار في التقيد التام بجميع الإجراءات المعتمدة..».

يأتي ذلك نتيجة استراتيجية القطاع الصحي في الإمارة، وتفعيل برنامج المسح الوطني والفحوصات الاستباقية المختلفة، والتي أدت إلى تخفيض عدد الحالات التي تتطلب عناية طبية. وتواصل جميع مستشفيات الظفرة، بما يشمل مستشفى مدينة زايد، ومستشفى دلما، ومستشفى المرفأ، ومستشفى غياثي، ومستشفى السلع، ومستشفى ليوا، ومستشفى الرويس، تقديم الرعاية الصحية، وكامل خدماته التخصصية للمرضى والمراجعين، وتقديم الرعاية الصحية، وكامل خدماتها التخصصية للمرضى والمراجعين.

وكانت دائرة الصحة أبوظبي، قد أعلنت عن خلو عدد من المنشآت الصحية في الإمارة من حالات (كوفيد 19)، بما في ذلك المستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى توام، ومستشفيات مجموعة ميدكلينك، ومنشآت مبادلة للرعاية الصحية. وأشادت الدائرة بالجهود المتميزة التي قدمتها الكوادر الطبية في جميع المستشفيات والمنشآت الصحية في الإمارة، دون استثناء.

وأهابت دائرة الصحة أبوظبي، بكافة أفراد المجتمع بضرورة مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، كارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دوري، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.