قرب الحدود العراقية.. قصف يؤدي لمقتل ستة اشخاص

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ ستة اشخاص قتلوا في شرق سوريا قرب الحدود مع العراق بقصف جوي استهدف مواقع عسكرية. وقال المرصد إنّ "ستّة اشخاص، قتلوا جرّاء قصف جوي يُعتقد أنه اسرائيلي، استهدفت مواقع عسكرية في قرية العباس بريف مدينة البوكمال شرق دير الزور". وتأتي هذه الغارات بعيد أيام من مقتل جنديين سوريين وخمسة مقاتلين في ضربات إسرائيلية استهدفت جنوب سوريا وشرقها مساء الثلاثاء، وفق المرصد.

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