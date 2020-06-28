في إعلان نادر.. وكالة إيرانية تكشف زيارة قائد فيلق القدس لسوريا

الخليج 365الأحد 2020/6/28 10:10 ص بتوقيت أبوظبي
كشفت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية، عن زيارة إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني، إلى شرقي سوريا، في إعلان نادر عن تحرك خليفة قاسم سليماني الذي قتلته الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني.
وقالت "تسنيم" إن قاآني زار مدينة البوكمال السورية الواقعة على الحدود مع العراق خلال الأيام القليلة الماضية.
وحذفت الوكالة فيما بعد تقرير الزيارة دون تفسير، فيما لم تشر أية وسائل إعلام إيرانية الأخرى إلى هذه الزيارة.
وتهاجم إسرائيل بانتظام ما تصفه بأنها مواقع لإيران وحلفائها داخل سوريا، وقال الجيش السوري الثلاثاء الماضي، إنه رد على هجمات إسرائيلية في جنوب ووسط وشرق سوريا قُتل خلالها جنديان.
وقالت وسائل إعلام إيرانية أمس السبت، إنه تمت إعادة رفات إثنين من أفراد الحرس الثوري الإرهابي، كانا قد قتلا في سوريا قبل 4 أعوام بعد التعرف عليهما في الآونة الأخيرة.
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