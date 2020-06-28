البولنديون ينتخبون رئيسهم.. وترامب يعطي مباركته لمرشح

في انتخابات حامية الوطيس، يتوجه البولنديون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد.

دورة أولى من الانتخابات الرئاسية تشهد منافسة قوية بمشاركة 10 مرشحين، ويأمل فيها الرئيس اليميني القومي المنتهية ولايته أدريه دودا (48 عاما) في الفوز بولاية ثانية.

وأظهرت استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة في الدورة الثانية من الانتخابات، ستبقى بين دودا وخصمه رئيس بلدية وارسو الليبرالي رفال تزاركوفسكي (48 عاما) المنتمي لـ"المنتدى المدني" أكبر أحزاب المعارضة.

حظوظ لتزاركوفسكي

وفي حال فاز لتزاركوفسكي، فإن ذلك سيشكل ضربة قاسية لحكومة حزب "القانون والعدالة" الذي أطلق سلسلة من الإصلاحات المثيرة للجدل خصوصا في مجال القضاء.

وانتقد الشركاء الأوروبيون لبولندا إصلاحات الحكومة الشعبوية، ورأوا أنها تؤدي إلى تآكل الديمقراطية بعد 3 عقود على سقوط الشيوعية.

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غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتبر حكومة حزب القانون والعدالة حليفا أساسيا، أعطى مباركته لدودا، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقبل أربعة أيام من الانتخابات، زار الرئيس البولندي، واشنطن، هذا الأسبوع، في زيارة هي الأولى لرئيس دولة أجنبي إلى الولايات المتحدة منذ بدء تفشي فيروس كورونا.



ومنذ وصوله إلى سدة الحكم عام 2015 غيّر دودا وحزبه المشهد السياسي في بولندا، من خلال تأجيج التوتر مع الاتحاد الأوروبي وممارسة ضغوط من خلال مؤسسات ووسائل إعلام حكومية.

لكنه وعلى الصعيد المحلي، وعد الرجل شعبه بالدفاع عن سلسلة من الامتيازات الاجتماعية منها مساعدات للأطفال وإعادة النظر في رواتب التقاعد.

وسبق أن اضطرت السلطات البولندية لإرجاء هذا الاقتراع، من مايو/آيار إلى يونيو/حزيران، بسبب تفشي وباء كورونا.