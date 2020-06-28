معلومات جديدة حول عقار "فافيبيرافير" الذي تنتجه مصر لعلاج كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الدكتور أمجد طلعت، مدير عام شركة إيفا فارما في مصر، إن التعاون مع وزارة الصحة المصرية أسهم في تسريع إنتاج عقار "فافيبيرافير"، المستخدم لعلاج كورونا، منذ بداية أزمة فيروس كورونا الستجد "كوفيد 19".



وأضاف "طلعت" أن العلاج يستخدم عبر الفم، ويجري إنتاجه حاليا داخل المصانع في مصر، مؤكدا أن الوزارة كسرت البروتوكولات والبيروقراطية في طريقة إيصال الدواء للمريض، مشيرا إلى أن "فافيبيرافير"، لن يطرح في الصيدليات لأي شخص، ولم يحدد سعره حتى الآن، كونه تحت الأبحاث والدراسات العالمية.

وأشار مدير عام شركة إيفا فارما، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، على الفضائية المصرية الأولى، إن نسبة الشفاء بدواء "فافيبيرافير"، تصل لأكثر من 90%، وهو للحالات البسيطة، كما أنه سيكون أقل كلفة، مقارنة بعقار "ريمديسفير"، الذي يصل سعره لـ20 ألف جنيه.

وتابع: "لدينا تصريح لتصديره إلى 41 دولة متواجدين فيها كشركة، وهذا يحتاج إلى قدرة إنتاجية وماكينات ومصانع موثقة عالمية ومتواجده في مصر، ويجري إنتاج نص مليون جرعة يومية، ولكن يجب توفيره للمريض المصري أولا، وكذا المرضى في 126 دولة حول العالم".

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ما هو العقار الجديد؟

والدواء الجديد هو علاج مضاد للفيروسات أثبت مثيله فعالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد في روسيا، بعد شفاء المرضى في عدة أيام، ويجري اختباره في اليابان، وعدة دول حول العالم حاليا.

ويعمل كدواء مثبط للفيروس المعتمد على الحمض النووي له، حيث تشير أبحاث أخرى إلى أن "فافيبيرافير" يحث على حدوث طفرات قاتلة في تحويل الحمض النووي الريبي، والقضاء عليه سريعا.

وونقل موقع "الوطن" عن الدكتورة أماني مختار، أستاذ الطب الوقائي بجامعة عين شمس، قولها إن الدواء الجديد هو مضاد للفيروس، حيث إنه يعمل كمضاد للحمض النووي الخاص به، ما يؤدي لقتله والقضاء عليه، ومن ثم شفاء المريض.

وأضافت مختار، أن الدواء يعتبر في مرحلة التجارب النهائية، بعد تجربته على الحيوانات، ثم نقلها للإنسان على نطاق 20 شخصا ثم 200 فرد، لحين اعتماده وإصداره بالأسواق.

وأشارت إلى أن كافة العقارات التي يجري الحديث عنها مؤخرا لعلاج كورونا، تعتبر قيد التجارب، بين أدوية كانت مستخدمة لأمراض سابقة، وأخرى يجري استحداثها لمواجهة الفيروس نهائيا، مشيرة إلى أنه في حالة تعدد سلالات كورونا، من المرجح اختلاف الأدوية أيضا.