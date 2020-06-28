صحيفة:  الإمارات أثبتت كفاءتها وقدرتها المتميزة بين دول العالم في التعامل مع أزمة وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة كفاءتها وقدرتها المتميزة بين دول العالم في التعامل مع أزمة وباء «كورونا» منذ انطلاقها حتى الآن، وقدمت منهجية في العمل الدؤوب على المستويين الداخلي والخارجي باتت نموذجاً للإنسانية والعطاء وللدولة الحضارية المتقدمة.



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وباتت محل إشادات الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وبرز التواجد الفعال والإيجابي لدولة الإمارات في الأزمة على الساحة الدولية في حجم المساعدات التي قدمتها وتقدمها للدول الأخرى، بحيث لا يكاد يمر يوم دون انطلاق المساعدات الإماراتية إلى دولة أو مكان في العالم يحتاج إليها، ونالت القيادة الإماراتية إشادات الكثيرين من المسؤولين الدوليين وفقا للبيان.

كما ان أزمة وباء «كورونا» غيّرت وستغير المفاهيم في تقديرات الدول وقياداتها، وسيلعب التعامل مع هذه الأزمة دوراً كبيراً في قياس مدى كفاءة وقدرة الدولة الوطنية.

وكان الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، قد أكد نجاح الإمارات بامتياز في اختبار مواجهة أزمة وباء «كورونا» قائلاً: «نجحنا بامتياز في اختبار كفاءة وقدرة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وفي كل اتصال عمل خارجي أجريه يصلني التقدير لمنهجية الإمارات واستعدادها المبكر. احترام في محله للعمل المخلص الدؤوب. نعم، ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع هذه الأزمة العالمية».