الإمارات.. الأمن الداخلي يطّلع على جهود التعقيم الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلعت اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي بوزارة الداخلية خلال اجتماع لها عن بُعد برئاسة الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة، على الجهود التي بذلتها الأجهزة الشرطية بالدولة في تنفيذ برنامج التعقيم الوطني حتى استكماله موخراً.



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وأكد الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أن اللجنة ناقشت آليات تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير العمل، وخطط استمرارية الأعمال والإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها وزارة الداخلية للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).حضر الاجتماع كافة أعضاء اللجنة العليا من القادة العامين للشرطة والمديرين العامين، وممثلين عن وزارتي الصحة ووقاية المجتمع، والموارد البشرية والتوطين، ومديري العمليات أعضاء اللجنة الدائمة لشؤون العمليات المركزية بوزارة الداخلية، وفقا للبيان.

وثمن الفريق الشعفار الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الشرطية والشركاء في برنامج التعقيم الوطني، إضافة إلى جهود الجهات للوقاية والحد من انتشار فيروس «كورونا».