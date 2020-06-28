الخليج يدخل على خط أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا

أفادت صحيفة كويتية بأنه سيتم تشكيل موقف عربي ضاغط خلال الفترة المقبلة للوصول إلى حلول للمشكلات والأزمات التي تواجه العديد من الدول العربية، منها الأزمة اليمنية، والتدخل الأجنبي في العراق وليبيا، وسد النهضة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر لها اليوم إن هناك "اتصالات وتنسيقات على المستوى العربي لاحتواء وتهدئة كل الأطراف الفاعلة في تلك القضايا، وتفعيل آليات التعاون والعمل العربي المشترك للخروج بنتائج مرجوّة، وتجنب أي خسائر واضطرابات لا تحمد عقباها".

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وأضافت المصادر أن التحرك الخليجي يسعى لمعالجة الأوضاع في هذه البلدان "ومنع وصولها إلى منعطف خطير"، خاصة أن هناك "توافقاً عربياً ونظرة إيجابية بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا والرفض التام للتدخلات الأجنبية غير الشرعية".

وأشارت إلى أن "التدخل الأجنبي في ليبيا والعراق يزيد من تعقيد وخطورة المشهدين السياسي والأمني، وهو ما يحتاج إلى تنسيق من كل الدول العربية، ودعم حرمة حدود أي دولة عربية"، لافتة إلى "آفاق وتحركات تعتبر جيدة فيما يخص سد النهضة واحتواء التطورات السلبية التي وقعت مؤخرا"، كما أن "هناك آمالا وثقة معقودة على دول الاتحاد الإفريقي في إنهاء هذا الملف قريبا".

وقالت المصادر إن التحركات الكويتية تجاه هذه القضايا بأنها "تنصب على وقف هذه التصعيدات ضمن التحرك الخليجي العربي ولا تخرج عن إطاره"، مبيّنة أنها "تدعم انتهاء التصعيد بين الدول العربية، وتؤكد أهمية عدم التدخل الأجنبي في العراق وليبيا".