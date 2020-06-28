قتيلان بإطلاق نار في أحد متاجر وول مارت في كاليفورنيا

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لوس انجليس: قتل شخصان على الأقلّ وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع السبت في مركز للتوزيع تابع لعملاق التجزئة "وول مارت" في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن ريك كرابتري المسؤول في بلدية مدينة "ريد بلاف" إنّ مسلّحًا يقود سيارة صدم بسيارته المبنى قبل أن يترجّل منها ويطلق النار. أضاف "لقد أصيب مطلق النار، ووفقاً لآخر الأنباء الواردة فقد نقل إلى المستشفى".

ونقلت صحيفة محليّة عن شاهد عيان أنّ المسلّح أطلق النار من سلاح نصف أوتوماتيكي. وأكّد متحدّث باسم سلسلة متاجر وول مارت لشبكة "سي إن إن" وقوع إطلاق النار، من دون مزيد من التفاصيل.

