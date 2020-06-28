شكرا لقرائتكم خبر عن "حزب العدل" يعقد ندوات تعريفية "أون لاين " مع الأعضاء الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الحزب يستعد لعقد ندوات تعريفية "أون لاين " للأعضاء الجدد و الراغبين في الإنضمام للحزب لشرح رؤية الحزب و خططه المستقبلية و مواقفه من القضايا العامة، وذلك عبر تقنية الكترونية نظرا للظروف التى فرضتها أزمة فيروس كورونا والتى تصعب فرص الاجتماعات المباشرة والتقليل منها قدر الإمكان.

ولفت رئيس حزب العدل إلى أن الحزب سعيقد اجتماعاته عن بعد، وسيعتمد على وسائل التواصل الاجتماعى وتقنية zoom، مشيرا إلى أن تلقى خلال الفترة الماضية طلبات عدة للانضمام للحزب والرغبة فى التعرف على برنامجه وخطته .

وأوضح رئيس حزب العدل، أن الحزب حريص على عدم توقف أعمال أو تعطيلها بسبب أزمة كورونا واستكمال العمل بين المكتب السياسى للحزب والأعضاء الجدد وتعريفهم بخطط الحزب القادمة فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

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و كان قد شهد مجلس النواب ، حسم نهائي بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وقوفا، مشروعات قوانين بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، مقابل رفض 4 نواب، وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 ، ومشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.