بعد قليل.. طلاب الثانوية يؤدن امتحانات الفلسفة والأحياء والديناميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

يؤدي طلاب الثانوية العامة، بعد قليل، امتحانات الأحياء للشعبة علمي علوم، وامتحان مادة الرياضية التطبيقية "الديناميكا" لشعبة علمي رياضة، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة التربية وسط إجراءات أمنية مشددة ووقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات ستكون وفق مواصفات الورقة الامتحانية ويراعى المستويات المختلفة للطلاب كما أنه يتضمن بعض الأسئلة للطالب المتميز وأيضا أجزاء للفهم والاستذكار.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، يوم الأحد الماضي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وإجراءات أمنية مشددة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح ١٤ طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

ويدخل طلاب الثانوية لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.