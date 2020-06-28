محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
"عايزة جثته".. صرخة أم تبحث عن ابنها الغريق في كفر الشيخ - صور
ماتت لعدم توافر المصل.. إحالة واقعة وفاة طفلة بـ"لدغة عقرب" للنيابة في سوهاج
جيران قاتلة ابنتيها بشبرا الخيمة يروون تفاصيل الحادث- صور
3 شباب يشعلون النار في طفل للانتقام من والده في الغربية
اعترافات الأم المتهمة بقتل طفلتيها في بهتيم: أردت تخليصهما من قسوة والدهما
تجديد حبس "شيري هانم" و"زمردة" بتهمة التحريض على الدعارة
حبس سما المصري 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور
120 ثانية ترصد مأمورية الفجر للإيقاع بـ أباطرة الهيروين بكرداسة وأوسيم
"بيعاملنا وحش".. حبس سيدة قتلت زوجها بمساعدة نجلها
حلم الثراء انتهى في "طرنش".. كواليس مصرع عاملين نقبا عن الآثار في البدرشين
"خنقها ثم اغتصب جثتها".. كيف قتلت "طالبة طلخا" بتحريض زوجها؟
كانت هذه تفاصيل خبر حوادث الأسبوع| أشعلوا النار في طفل انتقامًا من والده وكيف قُتلت "طالبة طلخا" بتحريض زوجها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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