كورونا في 24 ساعة| عقار يكفي جميع المصابين بمصر وأمريكا تواجه مشكلة خطيرة بسبب الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 403 مصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة.

فيما سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية رقمًا قياسيًّا جديدًا في معدل الإصابات بفيروس كورونا، تزامنًا مع تزايد الإصابات في الولايات الجنوبية التي قررت تخفيف إجراءات الإغلاق في الأسابيع الأخيرة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم.

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