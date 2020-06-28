الصين تسجل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط استمرار تفشي الوباء في بكين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

سجلت الصين اليوم الأحد 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط استمرار تفش جديد للوباء في العاصمة بكين.

وذكرت السلطات الصحية أن جميع حالات العدوى الجديدة التي انتقلت محليا وعددها 14، تم تسجيلها في العاصمة، في حين تم تسجيل ثلاث حالات إصابة لقادمين من الخارج في شنغهاي وقانسو وشنشي.

وتأكدت حتى الآن إصابة 313 شخصا بالفيروس في بكين منذ تتتبع تفشي الفيروس في سوق شينفادي لتجارة الجملة في حي فينجتاي جنوب غربي العاصمة الصينية في 11 يونيو.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت العاصمة بكين خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، من خلال إجراء اختبارات جماعية، وإغلاق المدارس، وإغلاق الأحياء السكنية، وحظر جميع حالات السفر غير الضرورية.