كورونا عالميا: الإصابات تتجاوز 10 ملايين والوفيات نصف مليون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر قرابة نصف المليون حول العالم، بينما تجاوز عدد المصابين بفيروس كورنا حاجز الـ10 ملايين شخص، فيما تعافى منهم أكثر من 5 ملايين.

وجمعت قمة عالمية، عقدت أمس السبت، 6.15 مليارات يورو من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والعديد من البلدان لمحاربة فيروس كورونا، مع تشديد الكثير من المشاركين على ضرورة توفير اللقاح، عند التوصل إليه، لكل من يحتاجه.

وشاركت 40 حكومة في هذه القمة، وسيتم استخدام الأموال في اختبارات الكشف عن كورونا والعلاجات واللقاحات ذات الصلة، وأيضاً لدعم أفقر المجتمعات وأكثرها تهميشاً في العالم.

إلى ذلك، تشهد الولايات المتحدة التي تتصدر دول العالم في أعداد الإصابات والوفيات جدلا بعد الارتفاع القياسي للإصابات بفيروس كورونا بالتزامن مع رفع الحظر في عدد من الولايات.

وتخطت الولايات المتحدة عتبة الـ2,5 مليون إصابة بفيروس كورونا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وبحسب عداد جائحة كوفيد-19 فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة 2,500,419 مصابا، بزيادة 44602 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 651 ليصل الإجمالي إلى 124967.

وسجلت فلوريدا نحو 10 آلاف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي جديد في الولاية الأميركية التي تشهد انتشارا متسارعا للفيروس خصوصا في صفوف الشباب.

تجاوزت الهند التي تضم 1,3 مليار نسمة، عتبة 500 ألف إصابة وبلغ عدد الوفيات فيها 15 ألفا و685، بحسب السلطات.

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ويرى علماء الأوبئة أن الجائحة لم تبلغ بعد ذروتها المنتظرة خلال أسابيع. وينتشر الفيروس بشكل مقلق في المدن الأكثر اكتظاظا في هذا البلد الذي بدأ رفع الإغلاق.

في أوروبا، سجلت تشيكيا نحو 300 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 48 ساعة، ما يمثل أعلى زيادة منذ بداية نيسان/أبريل، وذلك بسبب ظهور عدة بؤر عدوى أبرزها في منجم شرق البلاد.

بذلك، وصل العدد الإجمالي للإصابات في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانه 10,7 ملايين نسمة إلى 11164 إصابة مساء السبت، بينها 349 وفاة.

وفي القارة الأميركية، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1109 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويبلغ الآن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل 1313667 حالة بينما وصلت الوفيات إلى 57070.

بينما في البرازيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4410 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و602 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 212802 إصابة و26381 وفاة.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 5441 إصابة و719 وفاة. وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.