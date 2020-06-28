شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا اليومية في ألمانيا تنخفض إلى 256 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد تسجيل 256 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 687 حالة أمس السبت ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 193499.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد ثلاث حالات ليبلغ 8957 في المجمل.
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